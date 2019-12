Montella, il futuro resta in bilico: due ipotesi concrete in caso di esonero

La situazione di Vincenzo Montella è in bilico, con quattro sconfitte consecutive che mettono il tecnico campano al muro. Commisso non ci sta, e se contro l’Inter e la Roma non vedrà la reazione desiderata, oltre che i risultati, potrebbe pensare di esonerare il tecnico e scegliere un traghettatore per il resto della stagione. Secondo quanto riporta La Repubblica, le possibilità sono concrete sono due, e portano a due ritorni, Cesare Prandelli o Beppe Iachini per traghettare la squadra viola fino alla prossima stagione.