Montella gioca d’anticipo: conferenza stampa fissata per domani

Vincenzo Montella gioca d’anticipo in vista di Brescia-Fiorentina. Il tecnico viola presenterà infatti la partita due giorni prima, anzichè alla vigilia come di consueto. L’appuntamento per la conferenza stampa è fissato domani, sabato 19 ottobre, alle ore 12:45, all’interno della Sala stampa “Manuela Righini” dello Stadio Artemio Franchi. La gara del Rigamonti si giocherà lunedì sera in posticipo alle 20:45. E IL SETTORE OSPITI E’ GIA’ ESAURITO