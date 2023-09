Montella come ct, l’ipotesi prende forma. Una nazionale lo mette nel mirino

Vincenzo Montella ancora non è tornato in pista. Dopo l'esperienza positiva all'Adana Demispor è rimasto senza squadra, nonostante il contatto estivo con il Fenerbahce. Ma l'ex tecnico viola potrebbe rimanere in Anatolia. Infatti la federazione turca secondo Tuttomercatoweb.com ha avviato i contatti con Montella. Infatti l'aereoplanino sarebbe uno dei candidati principali per la nazionale. La situazione del gruppo d per le qualificazioni agli Europei è tirata, con Croazia e Turchia a pari punti