Montella: “C’è tanta rabbia, ma io ho la forza per andare avanti”

Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, ha parlato nel post partita a Sky Sport:

Tanta rabbia, la squadra ha fatto una partita alla pari, anche in termine di occasione. Nel primo tempo siamo stati poco precisi e coraggiosi, molto contratti, mentre nel secondo tempo abbiamo reagito bene. Il calcio è semplice, si deve fare gol, e noi ci mettiamo sempre troppi tiri. Riparto dalla rabbia e dalla determinazione che la squadra ha dimostrato nel secondo tempo. Commisso? Soffre molto, non è abitutato a perdere. Fiducia? Io la sento, ma devo spronare la squadra a giocare meglio. Mancava Belotti e c’era Zaza al suo posto, serve pazienza, io accetto le critiche. Oggi la squadra ha creato quattro occasioni nitide, anche i ragazzi hanno poca tranquillità, fortunatamente non per tutti i 95 minuti. Voci? Sono abituato, ci sono allenatori che sono stati esonerati con meno sconfitte. Nel calcio bisogna essere obbiettivi, io ho la forza per andare avanti, perchè anche oggi la squadra ha fatto una buona partita contro un avversario di livello.