Monelli: “Vlahovic è un calciatore completo. Mi riconosco in lui”

Così l'ex attaccante sul centravanti serbo

Paolo Monelli , ex calciatore Viola degli anni '80, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno in A pranzo con il Pentasport. Monelli ha detto la sua anche sull'uomo del momento: Dusan Vlahovic .

"Mi riconosco in Vlahovic, che, come me, non era molto considerato quando ha iniziato la sua avventura in Viola. È un calciatore su cui è stato fatto un ottimo investimento e di questo va dato merito a Prandelli. Lui è molto bravo nel coprire la palla e far salire tutta la squadra, ultimamente gli arrivano anche un maggior numero di palloni. Fisicamente tiene bene i contrasti, è un calciatore completo e ha soltanto ventun'anni. Calcio di oggi? I tempi sono cambiati, manca un po' di passione rispetto al passato."