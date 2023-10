Monelli: “Beltran, per gli attaccanti importanti anche i gol in partitella”

L'ex attaccante viola Paolo Monelli ha parlato a Radio Sportiva: "Contro il Cukaricki partita che fa testo fino a un certo punto. Per Beltran è stata però una gara importante, per gli attaccanti fare gol conta anche nelle partitelle in famiglia. Senza nulla togliere all'Empoli, ma quella sconfitta brucia, poteva essere l'occasione per agganciare la Juventus, è stata la classica partita che puoi giocare all'infinito senza mai segnare".