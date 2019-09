Moioli su Atalanta-Fiorentina: “Non mi schiero, me la godo”

Sem Moioli, storico assistente di Paulo Sousa, ha parlato a Radio Bruno Toscana. L’ex viola è simpatizzante dell’Atalanta, avversaria della Fiorentina domenica alle 18 a Parma:

Mi sono fatto tanti amici a Firenze. L’Atalanta? Ho un legame che mi tiene vicino alla mia città d’origine, non sarà una partita semplice per me, non mi schiero, me la godo. Noi avevamo capito che Firenze, di passione, ne ha da vendere. Se non c’è unione tra città e società, c’è il rischio che ci siano odio e amore.