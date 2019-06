Moena si avvicina, ma Commisso non dovrebbe raggiungere la Val di Fassa

Si avvicina l’inizio della stagione 2019-20. Sabato 6 luglio la Fiorentina partirà per Moena. Come riportato da Radio Bruno Toscana, Rocco Commisso non dovrebbe raggiungere la Fata delle Dolomiti dove la squadra sarà divisa in due gruppi: il primo, alla fine della prima settimana, volerà negli Stati Uniti per disputare l’International Champions Cup, il secondo resterà in Val di Fassa fino al 21 luglio.