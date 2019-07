Direttamente da Violachannel.tv, ecco cosa succederà domani a Moena in ottica viola:

“Domani, sabato 20 luglio, la Fiorentina svolgerà, all’interno del Centro Sportivo “C.Benatti”, un’unica sessione di allenamento alle ore 10:00.

Alle 17:00 la Fiorentina scenderà in campo per la quarta amichevole in Trentino contro il Benevento.”