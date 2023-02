Missione rinnovo per Igor. A breve un incontro con l’agente del brasiliano

Una situazione contrattuale in casa Fiorentina che rischia di diventare bollente è quella di Igor. Il contratto del brasiliano, infatti, scadrà nel 2024, anche se i Viola possono contare con una clausola di prolungamento fino alla stagione successiva. In ogni caso, il board gigliato ha deciso di puntare forte sull'ex SPAL e ha tutta l'intenzione di blindarlo con un rinnovo di contratto. A breve è infatti previsto un incontro fra la dirigenza del club di Viale Fanti e l'entourage del giocatore per discutere proprio un nuovo accordo da siglare con il difensore. Lo riporta fantacalcio.it.