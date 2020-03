Milenkovic: “Tante battute sul Fantacalcio. Contro la Sampdoria avevo Chiesa come avversario”

Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, è intervenuto durante una diretta Instagram sulla pagina di SosFanta:

Ho una grande squadra al Fantacalcio, ma sono un po’ sfortunato. A fine gara guardo sempre come va la mia squadra.

Se l’anno prossimo mi compro? Vediamo perché di solito gioco con la difesa a tre con terzini e basta perché danno più bonus. Non mi pagherei più di 10 fantamilioni. Avevo preso Kouamé che mi aveva fatto vincere la prima giornata

L’asta del Fantacalcio? Mi è piaciuta tantissima, fa gruppo. Sono pronto a spendere qualcosa in più se sono convinto su un giocatore. Ci sono tante battute sul Fantacalcio nel nostro gruppo, migliorano il nostro rapporto. Contro la Sampdoria avevo Chiesa come avversario: da un lato ero contento, dall’altro no.

Faccio un saluto ai tifosi e ai fantallenatori, li capisco quando un giocatore non va bene. E lancio un appello: restate a casa, è molto importante.