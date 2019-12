Milenkovic: “Sfida preparata nel miglior modo possibile. Troppi gol subiti? Capita”

Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato ai microfoni di InterTV in vista della gara di questa sera:

Nikola Milenkovic ha aggiunto a Sky Sport:

Prima di tutto oggi per arrivare al risultato serve che ci aiutiamo in ogni situazione in campo, soffrire e lottare. Sappiamo quanto è importante e quanto vale questa partita, vogliamo la vittoria con tutto il cuore. Lautaro e Lukaku sono due attaccanti molto forti, però penso che dobbiamo stare vicini e andargli addosso. Speriamo che non segnino stasera.