Milenkovic: “Presi gol facili, manca concentrazione. Dietro meno fiducia dell’anno scorso”

A fine gara, ai microfoni del sito ufficiale viola ha parlato Nikola Milenkovic, che ha analizzato il k.o. contro la Roma all’Olimpico: “Siamo delusi e arrabbiati, dopo due risultati positivi eravamo venuti a Roma per fare punti. Abbiamo iniziato bene la gara, l’approccio e l’atteggiamento erano giusti, poi abbiamo preso un gol facile e siamo calati. Nel secondo tempo ci abbiamo provato e spinto, poi abbiamo preso un altro gol facile su una ripartenza da calcio d’angolo. Dobbiamo trovare concentrazione perché ultimamente prendiamo tanti gol e trovare la fiducia che avevamo l’anno scorso dove siamo stati tra le migliori difese. Come si reagisce? Da domani testa al Parma, è l’unica cosa che conta, dobbiamo preparare la sfida al meglio possibile e tirare fuori il carattere per provare vincere sabato. La prepareremo nel miglior modo possibile, vogliamo vincere contro tuttie daremo tutto per la vittoria”.

LE PAGELLE: SI SALVANO IN POCHISSIMI. QUARTA, ESORDIO DA INCUBO, IACHINI DISASTROSO