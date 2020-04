Milenkovic: “Ho tanta paura, speriamo di uscire presto dall’incubo. La Fiorentina ha forti ambizioni”

Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, è stato intervistato da TGR Toscana:

In questo momento ho tanta paura. Non tanto per me stesso, ma per la mia famiglia e per le altre persone. E’ successo tutto velocemente, è un virus letale. Speriamo di uscire presto dall’incubo rispettando le regole. Firenze è una città meravigliosa, i tifosi fantastici. La Fiorentina ha forti ambizioni e una storia importante. Qui hanno giocato giocatori come Baggio, Batistuta, Rui Costa, Antognoni e non solo, non lo dimentichiamo. Basta questo a convincere i giocatori a venire a Firenze.