Milenkovic: “Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza, per migliorare la classifica”

Queste le parole di Nikola Milenkovic, raccolte dai media presenti in zona mista, tra i quali Violanews.com:

I miei inserimenti offensivi? In certi momenti della partita da ognuno di noi può uscire la lucidità, mi son sentito di avanzare, magari potevo tirare meglio, ma è inutile guardarsi indietro: guardiamo avanti. Noi meglio in 10 contro 11? Questa squadra deve essere consapevole della propria forza, che ha un grande carattere. Quando siamo rimasti in dieci uomini contro una squadra forte come il Milan non ci siamo abbassati, anzi siamo andati a fare goal, a pareggiare. Alla fine abbiamo avuto anche delle occasioni per fare il 2-1. Però anche il Milan le ha avute quindi va bene così. Reazione importante? Sì, già con l’Atalanta eravamo rimasti in dieci e poi abbiamo vinto. A livello mentale, di carattere, serve non mollare mai, come anche oggi abbiamo dimostrato. Poi alla fine il risultato arriva. Affrontare Ibrahimovic? Sicuramente è un giocatore fortissimo, è inutile che aggiunga parole di elogio. Tutti sappiamo la sua grandezza come calciatore e persona. Oggi però abbiamo tenuto bene e meritato questo punto. Crescita in fase difensiva? Con Iachini siamo più compatti ed organizzati, penso che si veda anche da fuori. Concediamo poco agli avversari e questo è un lavoro che facciamo in allenamento. Dobbiamo continuare così, il nostro obiettivo è migliorare la classifica e fare punti. Il clima dello stadio? I tifosi sono la nostra spinta che anche oggi in 10 ci hanno dato carica, sono stati meravigliosi come ogni volta e ci danno una grande mano. Abbiamo bisogno di loro e li ringrazio.