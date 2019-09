Milano e Finanza: Fiorentina, Torino e Chievo hanno chiesto risarcimento a IMG

Le società di Serie A, direttamente interessate, si sono mosse per vie legali contro le aziende che gestiscono i diritti tv del nostro campionato all’estero per il triennio 2018-2021. Secondo quanto riportato da Milano Finanza Torino, Fiorentina e ChievoVerona avrebbero chiesto un risarcimento pari a 554,6 milioni di euro. I viola, insieme ai granata e ai clivensi si sarebbero mossi a luglio scorso presentando delle istanze distinte al Tribunale di Milano, puntando al sequestro conservativo di 344 milioni di euro sostenendo che la IMG avrebbe fatto delle pratiche anticorrenziali per offerte di diritti tv su campionati di Serie A e Serie B.