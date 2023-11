Milan, migliorano le condizioni di un titolarissimo in vista della Fiorentina

Il Milan continua a fare i conti con una preoccupate lista di assenze in vista della partita di sabato contro la Fiorentina. Tuttavia, arrivano anche buone notizie per il tecnico Stefano Pioli, che dovrà certamente fare a meno di Leao e Giroud. Stanno infatti migliorando le condizioni fisiche di Ismael Bennacer. L'algerino è infatti, secondo quanto scrive calciomercato.com, in buone condizioni dopo il terribile infortunio patito durante la semifinale di Champions dello scorso anno. Da capire se l'ex Empoli potrà davvero scendere in campo nell sfida contro la Fiorentina.