Milan, la Procura Figc indaga su Theo Hernandez. Ma con la Fiorentina ci sarà

La Procura della Figc ha aperto un fascicolo sul post denigratorio nei confronti dell’arbitro Pasqua, pubblicato e poi subito rimosso da Theo Hernandez. Lo apprende l’ANSA. Il giocatore del Milan, subito dopo la sconfitta con il Napoli, aveva sfogato sui social la rabbia contro la direzione di gara di Pasqua per un calcio di rigore non concesso anche dopo il Var con un post e con la foto dell’arbitro e quattro emoticon con il vomito. La storia su Instagram era stata rimossa, ma aveva comunque avuto il tempo di fare il giro sul web. Ora sulla vicenda indaga la procura federale. Ricordiamo che il giudice sportivo non ha preso provvedimenti nei confronti del giocatore che quindi sarà disponibile per la partita contro la Fiorentina in programma domenica.

