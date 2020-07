Milan-Juve, il “remake” del 20/10/2013 e lo strano caso di Cuadrado

L’incredibile Milan-Juventus 4-2 di ieri sera ha riportato alla mente la vittoria della Fiorentina sui bianconeri del 20 ottobre 2013, una data diventata storica per i tifosi viola. La modalità è stata la stessa: doppio vantaggio della Vecchia Signora e poi raffica di gol a ribaltare tutto nel giro di pochi minuti. Un ricordo che fa riaffiorare alla memoria anche quella Fiorentina, così forte al confronto con quella di oggi. Quel giorno erano in panchina, tanto per dire, Vecino, Alonso, Vargas e Joaquin, che poi fu decisivo da subentrante. Curiosa la storia di Juan Cuadrado, uno dei protagonisti di quella rimonta, con l’assist del 4-2 dopo una straordinaria cavalcata palla al piede, che ha preso parte al “remake” di ieri ma dalla parte opposta (offrendo comunque un assist, quello per il momentaneo 0-2 di Ronaldo).