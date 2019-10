Mihajlovic ha deciso: è in viaggio verso Torino, sarà in panchina contro la Juventus

Miroslav Tanjiga, il suo vice, ha deciso di fargli compagnia: e alle 16.10 su una macchina privata con autista, Sinisa Mihajlovic è partito da Casteldebole in direzione Torino. Lui e il suo vice e amico a chiacchierare durante il viaggio: anche di Juventus ovviamente. Come anticipato nei giorni scorsi, il tecnico del Bologna (che ha guidato anche l’allenamento di oggi) vivrà il ritiro pre-gara con la squadra nello stesso hotel dei suoi ragazzi. Domani sera la sua presenza in panchina allo Stadium dipenderà dalle condizioni meteo: è prevista pioggia (leggera) ma Sinisa vuole esserci e tutto lascia pensare che alla fine ci sarà. Quel che diverrà importante sarà non prendere freddo. Ogni precauzione sarà presa, perché Sinisa ha deciso di esserci.

Matteo Dalla Vite – Gazzetta.it