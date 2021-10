Meteo viola: che tempo al Franchi per Fiorentina-Napoli?

Le previsioni meteo per la partita Fiorentina-Napoli questo pomeriggio in campo allo stadio Franchi.

Questa giornate di ottobre sono state caratterizzate da una temperatura più alta della media anche se è in arrivo una perturbazione che potrebbe farsi sentire già nel primo pomeriggio di oggi. Queste le previsioni per Firenze per il pomeriggio di oggi quando verrà giocata Fiorentina-Napoli