Meteo: che tempo al Franchi per Fiorentina-Sampdoria?

Le ultime giornate settembrine sono state nel segno della variabilità come insegna l’autunno toscano. Anche oggi le previsioni non ci portano buone notizie anche se in serata il tempo dovrebbe decisamente migliorare. Queste le previsioni per Firenze per il pomeriggio e la serata quando verrà giocata Fiorentina-Sampdoria

Ore 18

Temperatura prevista 18°

Umidità relativa 85%

Pioggia leggera con 60% di probabilità

Ore 20

Temperatura prevista 19°

Umidità relativa 85%

Parzialmente nuvoloso con 40% di probabilità di pioggia

Ore 22

Temperatura prevista 18°

Umidità relativa 85%

Parzialmente nuvoloso con 40% di probabilità di pioggia