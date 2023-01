Merlo: “Che delusione Dodo. Ecco perché Barak incide meno”

"Mandragora mi sembrava un giocatore abbastanza tecnico, se poi compri un giocatore devi puntarci. Credo che la mediana a due con lui e Amrabat sia la soluzione migliore. Mi sta deludendo Dodo, ne parlavano bene e invece tra infortuni e stupidaggini, come l'espulsione a Roma, non sta appagando le mie attese. Barak al Verona giocava a tutto campo e faceva un altro gioco, non a caso segnava più gol, qui ne fa meno perché con Italiano servono giocatori che fanno tanti tocchettini e giocano in orizzontale".