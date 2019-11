Mercato, per Milenkovic sirene spagnole: un ex viola in sofferenza, pronti 30 milioni

El Gol Digital riporta il forte interesse dell’Atletico Madrid per il difensore centrale della Fiorentina Nikola Milenkovic (unico nome “estero”, tra Mandi, Llorente della Real Sociedad e Yeray). I Colchoneros sarebbero pronti a fare un’offerta per strappare alla società gigliata quello che si sta dimostrando, ancora non con assoluta continuità, un giocatore di grande livello anche in fase offensiva. Un ex viola, intanto, sta faticando dalle parti di Diego Simeone per via di continui problemi fisici: si tratta di Stefan Savic. Si parla di 30 milioni e di un confronto di mercato con il Barcellona. Riusciranno gli spagnoli a convincere il fresco settantenne Commisso?

