Mercafir: e se l’asta va deserta? Il prezzo può calare, ma i tempi si allungano

Entro fine gennaio sarà bandita la gara d’acquisto per i 14,8 ettari del comparto sud dell’area Mercafir dopo la valutazione di 22 milioni dei terreni delle scorse settimane. E – riporta lanazione.it – si respira ottimismo a Palazzo Vecchio sul nuovo stadio alla Mercafir, anche se la Fiorentina non ha ancora fatto sapere nulla. Ma se il giorno della gara non dovesse arrivare alcuna offerta? La Commissione valutazioni immobiliari avrebbe due possibilità. La prima: procedere a una nuova stima del bene che in casi simili ha portato a un ribasso del prezzo anche del 20%. Se così fosse il prezzo complessivo potrebbe scendere a 17 milioni e 600mila euro. La seconda possibilità è che il dirigente competente decida di ricorrere a una procedura di evidenza pubblica senza stabilire una base d’asta. In questo caso i partecipanti potranno offrire la cifra che ritengono più opportuna, ma le loro offerte saranno poi sottoposte a giudizio di congruità. Ma in entrambi i casi – si legge ancora su lanazione.it – i tempi si allungherebbero di qualche mese e, probabilmente, sarebbe difficile restare nel range dei quattro anni indicato da Commisso per l’intera operazione di realizzazione del nuovo stadio.