Mencucci: “Commisso? Capisco difficoltà. Ma voglio dargli un consiglio”

Il dirigente torna a parlare di Fiorentina: "Anche noi allinizio abbiamo pagato lo scotto. I risultati arrivano se si crea compattezza tra tutte le componenti, giornalisti compresi"

L'ex dirigente della Fiorentina Sandro Mencucci , che oggi lavora per il Leeds, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole:

Le difficoltà di Commisso? L'ho vissuto anche io nel 2002, è ovvio che all'inizio chi entra nel calcio può pagare lo scotto, serve tempo per adattarsi. Rocco Commisso sta facendo investimenti importanti come quello sul centro sportivo, tra l'altro sull'area che io avevo suggerito a Della Valle molti anni fa, è perfetta. Se avessi avuto modo di prendere un caffè con Commisso avrei raccontato qualcosa di Firenze e gli avrei detto che le cose migliori sono arrivate quando siamo stati tutti sulla stessa barca. E con 'tutti' intendo squadra, tifosi e anche i giornalisti, fare la guerra non aiuta.