Meluso nel pre: “Spegnete i riflettori su di noi, la salvezza è un miraggio”

Il DS dello Spezia Mauro Meluso ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita in casa della Fiorentina:

La vittoria col Milan dobbiamo averla già dimenticata. Dobbiamo impegnarci in ogni partita con la forza e la determinazione di sempre. Abbiamo avuto sempre ottime prestazioni, anche quando il risultato non ci ha sorriso, perché il nostro allenatore lavora molto bene sul campo. Italiano ha un contratto di un altro anno ma con una clausola rescissoria messa dalla proprietà precedente. Con le dovute proporzioni mi ricorda Zeman anche se sta più attento alle marcature, con tutto il rispetto per il boemo con il quale ho giocato. Più punti con le big? Abbiamo fatto più punti fuori casa che in casa, il che significa che il nostro è un calcio propositivo. Va dato merito al mister e al suo staff. Ma vorremmo che i riflettori su di noi si spegnessero: la salvezza è ancora un miraggio.