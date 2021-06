Meloccaro: “Italiano, Firenze è il salto giusto. Ma dovrà essere protetto”

L'opinione del giornalista di Sky sull'ipotesi Italiano come futuro tecnico della Fiorentina è ampiamente positiva

Il giornalista di Sky Sport Stefano Meloccaro è stato raggiunto dai microfoni di TMW per un'intervista che ha toccato, fra gli altri, anche l'attualità di casa Fiorentina, ossia la candidatura di Vincenzo Italiano a futuro tecnico del club viola. "Chi vedrei bene alla guida della Fiorentina? Non "vedrei", ma "vedrò" bene Italiano (ride, ndr). Per lui è il salto giusto, per la Fiorentina lo spero. Vincenzo è il tipico allenatore italiano e giovane, ma non vorrei mai che i viola pareggiassero le prime tre partite... In quel caso la società dovrà essere brava a proteggerlo".