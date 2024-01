Media spettatori: al Franchi situazione in calo nella stagione in corso. Anche se…

La Fiorentina come media spettatori resta in Italia una delle prime società per quanto concerne questa speciale graduatoria, anche se, rispetto alla stagione scorsa, il dato parziale e relativo all'annata 2023/2024 dimostra un leggero calo. Questo aspetto può essere determinato da più fattori: sicuramente quello principale è che molti big-match come quelli contro Inter, Lazio, Milan, Roma e Napoli sono tutti in programma nel girone di ritorno. Ma veniamo ai numeri: la società viola per media spettatori in Serie A è con i suoi 30.313 spettatori ottava in classifica, preceduta dalle due milanesi (Inter e Milan) che hanno sempre un San Siro pieno o quasi, la Roma spinta dal fattore-Mourinho, il Napoli campione in carica, Lazio e Juventus. La sorpresa è il settimo posto del Genoa: la voglia di Serie A dopo l'anno di B ha portato in questo campionato ad un Ferraris quasi sempre esaurito. Tornando alla situazione in casa viola, rispetto alla media dell'annata 2022/2023 la Fiorentina è sotto di circa 1.900 presenze, visto che nell'ultimo campionato il club gigliato aveva registrato una media di 32.200 spettatori.