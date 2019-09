Mazzola: “Con la Juve Montella deve giocare a viso aperto. Ecco chi può aiutare Chiesa”

Ecco le parole di Sandro Mazzola, rilasciate a Lady Radio:

La Fiorentina è una buona squadra, con giocatori bravi a giocare a calcio: fossi in Montella contro la Juve me la giocherei a viso aperto, senza pensare troppo agli avversari. Chiesa? Mi piace moltissimo per le sue caratteristiche, adesso vive una fase non facile dal punto di vista psicologico, ma può contare sull’esperienza del padre e del suo allenatore. Loro due possono cambiare la testa del ragazzo.