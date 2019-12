Mazzola: “Chiesa va coccolato. Si vede la mano di Montella, ha idee chiare”

L’ex bandiera dell’Inter, Sandro Mazzola, è stato intervistato da Il Brivido Sportivo:

La Fiorentina l’ho vista diverse volte e devo dire che ha alternato prestazioni buone a vere e proprie battute d’arresto. In generale, non sono d’accordo con chi dice che non ha un gioco, io vedo la mano di Montella e in passato mi sono divertito a veder giocare Chiesa e compagni. Rispetto alla Fiorentina di Pioli c’è un nuovo modo di giocare, che forse per alcuni calciatori non è facile assimilare. Soltanto così mi spiego brutte gare come quella di Cagliari e Verona. Nel complesso, però, la Viola mi piace, credo sia un bel mix di giocatori esperti e giovani talenti dal futuro radioso. Sta passando un brutto periodo, ma aspettiamola. Penso che abbia tutto per riprendersi e tornare in una posizione di classifica più tranquilla.

Montella? Gli allenatori sbagliano sempre quando non vincono e sono fenomeni quando raccolgono i tre punti… ciò che sta in mezzo, ovvero la prestazione e gli episodi, per i tifosi non contano. Quindi è normale che in un periodo difficile Montella sia criticato, è il destino di ogni tecnico. Però mi sembra che Vincenzo abbia le idee chiare su che tipo di giocatori vuole e sul gioco che vuole esprimere. Certe volte riesce a mettere in pratica le sue idee, altre no, ma la sua capacità è indubbia.

Chiesa? Chi discute Chiesa capisce poco di calcio. Il ragazzo è un talento vero, fa divertire e decide le partite da solo. Certo, deve star bene fisicamente. Nell’ultimo periodo l’ho visto un po’ appannato, ma può starci. A tifosi viola dico di coccolarlo e non criticarlo troppo, perché talenti come Federico, in Italia, se ne vedono pochi a giro. A Firenze dovete fare attenzione: farselo scappare sarebbe un vero peccato capitale. Nella mia Inter, ad esempio, ci starebbe benissimo!