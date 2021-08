Mazzarri: “Italiano ora dovrà far vedere cosa sa fare. Vlahovic… anche”

Walter Mazzarri parla del tecnico Vincenzo Italiano e di Vlahovic, stella della Fiorentina, raccontando la sua passione per i colori viola

"Italiano? Non lo conosco di persona, ma posso dire che ho visto le partite dello Spezia e giocava molto bene. Mi piacciono gli allenatori che partono dal basso, lui si è costruito una carriera importante. In una piazza ambiziosa come Firenze dovrà far vedere di essere all’altezza della situazione e saper gestire la pressione. Vlahovic? Viene da un’annata eccezionale, ma ora lo conoscono bene e confermarsi non è mai facile. Penso che se talento e forza mentale lo sorreggono potrà fare benissimo. Il mio futuro? Qualche offerta c’è stata, ma il Covid mi ha condizionato. Per chi cerca stimoli come me vedere le partite in modo surreale non mi ha spinto a tornare in gioco. Ho sentito anche molti miei ex giocatori al Torino che mi dicevano quanto fosse brutto e difficile giocare in quel modo. La Fiorentina? Non sono mai stato chiamato, se mi avessero contattato sarei stato contento e avrei chiesto garanzie. Essere stato tifoso viola da bambino per me è già uno stimolo grande, figuriamoci averci giocato nella Primavera. Poi ovviamente c’è il rammarico di non avere fatto partite nella Prima Squadra".