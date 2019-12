Mazzarri: “Che rabbia il gol della Fiorentina”

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro la Fiorentina:

Ogni partita non è mai scontata, dobbiamo lavorare duramente e rimanere concentrati. Ansaldi? Va pungolato, ma può essere ancora un fuoriclasse. Siamo stati in difficoltà per un periodo, per tanti motivi come la condizione fisica e la preparazione partita presto. Mi sono molto arrabbiato per il gol della Fiorentina, perchè non avremmo dovuto subirlo.