Matteini: “L’esultanza di Jovic è inaccettabile”

"Bisogna lavorare sull'approccio alla partita, contro l'Inter i primi 15' minuti sono inammissibili. Per ora non ho ancora visto una partita di grande agonismo della viola, tolta quella col Napoli. Giovedì voglio una reazione, una grande furia agonistica domani, per vendicare l'andata. Domenica è obbligatorio vincere, se non hai il cambio di passo nelle prossime partite, devi fare 3 vittorie tra Spezia, Samp e Salernitana. Se arrivi alla sosta in crisi sarà un bel problema. In campionato la stagione è compromessa, bisogna cercare di stabilizzarsi in campionato e andare tutto sulla coppa. Italiano sta cambiando anche per obblighi legati agli infortuni, vedremo come continuerà sul lungo termine. La società non si sta rendendo conto dei problemi ambientali che sta creando, creano nemici da attaccare."