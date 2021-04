Massa, ancora tu… non volevamo rivederci più

Dopo una prestazione non impeccabile in Coppa Italia in Fiorentina-Inter torna al Franchi Daniele Massa, arbitro con numeri non favorevoli alla Fiorentina

Massa ancora tu, pensavo di non incontrarti più in questa stagione. Designazione forzosa quella di Davide Massa della sezione di Imperia, per Nicola Rizzoli che lo ha mandato a dirigere Fiorentina-Juventus . Essendo ancora a poche giornate dalla fine con tutto ancora da decidere, Rizzoli designa per Fiorentina-Juventus l’internazionale di Imperia visto l’importanza della gara. I tifosi viola però di Massa non ricordano prestazioni impeccabili, anzi c'è ancora quel Fiorentina-Napoli ben impresso nelle menti e anche in questa stagione la gara di Coppa Italia contro l’Inter si è portata in dote alcune polemiche. Massa non sta attraversando un gran momento di forma e c'è solo da augurarsi che questo pomeriggio sia altezza della gara, visto che ha un vantaggio da non sottovalutare: dirigere un Fiorentina-Juventus senza pubblico è molto diverso che avere 45000 persone che dall'inizio alla fine sostengono la propria squadra cantando anche sfottò agli avversari.