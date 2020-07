Maspero: “Rischio pareggio. Fiorentina ha pagato con i giovani”

Intervistato da torinogranata.it, il doppio ex di Torino e Fiorentina, Riccardo Maspero, ha presentato così la partita di questa sera tra viola e granata:

Torino e Fiorentina non hanno ancora raggiunto la salvezza però gli ultimi risultati le hanno portate a stare più tranquille e adesso dovrebbe succedere qualche cosa di stratosferico per ricadere nella zona retrocessione. Torino e Fiorentina si sono tutte e due tirate fuori e adesso possono gestire il finale di campionato senza troppe pressioni.

Il Torino pensava di poter fare bene, ma secondo me la rosa non era sufficientemente attrezzata. La Fiorentina ha fatto un anno così cercando di valorizzare qualche giovane, ma i giovani servono e sono importanti però utilizzandoli si concede qualche cosa agli avversari e la Viola ha pagato. Con Vlahović punta centrale diventa un po’ un problema, anche se il ragazzo è bravissimo, ma deve ancora dimostrare e far vedere dove può giocare, anche perché la Fiorentina era abituata in quel ruolo a Batistuta ed è questa la differenza. Purtroppo sul campo la differenza la si vede per cui bisogna dare tempo e accettare stagioni come questa perché i giovani devono avere la possibilità di crescere e anche di sbagliare.

Se c’è li rischio che sia una partita dove tutte e due le squadre potrebbero accontentarsi di un pareggino? Secondo me sì. Entrambe non hanno una grande necessità di vincere e potrebbe essere che alla fine un pareggio salti fuori.