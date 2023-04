Maspero: “Fiorentina in stato di grazia. Il periodo di transizione è stato utile”

"Un calciatore come Castrovilli, subentrato, non ce l'hanno molte squadre. A proposito del numero 10 viola bisogna insistere su giocatori come lui".

TRAGUARDI

Il focus si è poi spostato sulla risalita delle ultime settimane: "La Fiorentina sta attraversando un momento di grazia, ma non dimentichiamoci che fino a qualche mese fa Italiano e la squadra venivano criticati pesantemente per la mancanza di vittorie, nonostante le prestazioni fossero più che egregie. Questo periodo di transizione, non molto roseo, è stato utile. Non bisogna dimenticare che il pubblico di Firenze è particolarmente caldo, alcuni giocatori potrebbero averne risentito. Essere in lotta su tre fronti è un grande successo a questo punto della stagione".