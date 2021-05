Maspero: “Fiorentina apatica, mancano idee e identità. Gattuso…”

L'opinione dell'ex viola

"Come ho visto la Fiorentina? Apatica, non avevano un senso e un'identità. Magari composta anche da giocatori importanti e di spessore, ragazzi che fin lì hanno fatto bene e poi non riescono a esprimere il valore. Manca forse l'idea di dimostrare qualcosa, forse perché a Firenze si sta bene, è tutto bello e la proprietà non è più di tanto presente. Così non ci si accorge come le cose non vadano bene".