Maspero: “Con il Milan partita della svolta. A Cremona ambiente caldo”

Il doppio ex di Cremonese e Fiorentina, Riccardo Maspero, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare della sfida di domenica tra le due squadre. Ha iniziato parlando del momento dei viola: "Premesso che non ho visto ieri la partita dei viola in Conference, ma contro il Milan ho visto una bellissima Fiorentina e penso che possa essere stata la partita della svolta. Hanno conquistato tre punti che in questo momento del campionato ti danno un po' di tranquillità. Sempre meglio stare fuori da certe posizioni della classifica. La squadra mi sembra che giochi con maggior serenità e tranquillità".