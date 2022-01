Masini: “Vlahovic? Crescita passa anche da cessioni dolorose. Servono i gol di tutti”

Le parole del cantante e tifoso viola, che non fa un dramma della cessione di Vlahovic

Ai microfoni di Radio Bruno, il cantante e tifoso viola Marco Masini ha commentato i temi caldi di casa Fiorentina a partire dalla cessione di Vlahovic: "Se mi aspettavo che potesse andarsene? Un giorno sì, un giorno di gennaio no; ma che volesse andare alla Juve l'avevamo capito tutti. Una società quando è compatta decide quale è la strada migliore per salvare capra e cavoli, l'aspetto economico è importante e il ragazzo voleva andare via. Meglio allora recuperare più soldi possibile per costruire una società più solida; forse tenendolo fino a giugno il prezzo sarebbe potuto anche lievitare ma mal punto di vista economico è stato fatto il massimo. Se in uno spogliatoio ci sono giocatori scontenti, è giusto che la crescita del progetto preveda anche lo sfoltimento di certi calciatori che vogliono stare qui privilegiando chi qui vuole restare per portare la squadra a raggiungere obiettivi importanti. Questa dolorosa cessione può servire a un futuro diverso e far sì che chi arrivi arricchisca il progetto".