Masini: “Ripetizione gara inutile. Chiesa terzino? Imbarazzante”

Il cantante e tifoso della Fiorentina, Marco Masini, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

L’errore di Chiffi è stato imbarazzante, anche perché era chiaro fin dal primo replay. La Fiorentina ha fatto bene a farsi sentire, ma ripetere la partita sarebbe stato inutile perché non sposterebbe niente a livello di classifica.

Iachini? E’ in sintonia con i giocatori, ma ieri è come se avessimo giocato in dieci perché Chiesa terzino è imbarazzante. Come allenatore vorrei un uomo che decida di far giocare Chiesa nei tre attaccanti.