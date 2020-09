Masini: “Franchi giù? Commisso determinato, primo mattone in tempi brevi”

Il cantante e tifoso della Fiorentina Marco Masini, ha parlato a Radio Sportiva: “Sicuramente Commisso è un uomo determinato. Questo mese in Italia gli servirà per fare delle scelte in maniera ponderata e anche veloce sul nuovo stadio. La sua determinazione ci porterà a vedere il primo mattone in tempi brevi. Abbattere il Franchi? Lui pensa da azienda e sta poco attento ai monumenti, ha bisogno di crescere con un progetto chiaro. Amrabat è un grandissimo acquisto e lo dimostrerà, però se lo limiti in campo non può esprimersi al massimo. Così come Chiesa, che dovrebbe giocare da esterno nel tridente. Ogni giocatore deve giocare nel suo ruolo, così facendo questa Fiorentina può lottare per stare costantemente in una zona importante della classifica. Chiesa? Deve essere una scelta coordinata tra società, dirigenza e allenatore, da fare con relativa calma. Se poi non arrivano offerte ovvio che il giocatore resta a Firenze”.

