Martorelli su De Rossi: “Grande rapporto con Pradè: se resta in Italia, va a Firenze”

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso de ‘La Domenica Sportiva Estate’, è intervenuto l’agente Giocondo Martorelli:

Io penso che se De Rossi dovesse decidere di rimanere in Italia, visti i rapporti che lo legano a Pradè, penso potrebbe essere un grandissimo colpo per la nuova Fiorentina, per il nuovo presidente Commisso. Sarebbe un colpo anche a livello mediatico e internazionale.