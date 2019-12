Martorelli: “Commisso farà di tutto per trattenere Chiesa. Mi aspetto 3-4 giocatori importanti”

Intervenuto a Radio Sportiva, l’agente di mercato Giocondo Martorelli ha parlato così di Federico Chiesa e del mercato della Fiorentina.

Chiesa? Ho avuto il piacere di parlare sia con Pradè che con Barone, vi posso assicurare che hanno le idee molto chiare su tante situazioni. Commisso vuol fare una grande Fiorentina e farà di tutto per trattenere Chiesa. Non escludo che possa esserci un accordo tra la proprietà ed il papà del giocatore per far slittare la cessione a Juventus o Inter, le candidate principali. Credo che se fossero rimasti i Della Valle, Chiesa sarebbe già andato via l’estate scorsa.

Il mercato viola? La Fiorentina è dovuta partire con l’handicap del ritardo in estate, mentre a gennaio mi aspetto 3-4 giocatori importanti da parte dei viola. Almeno uno per reparto. Il futuro sarà sicuramente all’insegna delle cose importanti perché la proprietà ha le idee chiare e tanta voglia di fare.