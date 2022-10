Martinez Quarta fuori, ecco la scelta di Italiano

Qualche problema per il difensore argentino, out per Fiorentina-Hearts

Alle prese con una frattura al naso, Martinez Quarta non va neanche in panchina per Fiorentina-Hearts di Conference League di quest'oggi. L'argentino era stato convocato e Italiano aveva paventato l'ipotesi di impiegarlo con una maschera protettiva. Alla fine invece la scelta del tecnico e dello staff medico è quella di non rischiare niente e mandare il difensore in tribuna.