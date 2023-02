Marocchino: “Domani sarà una partita stramba. Fiorentina? Manca una punta”

L'ex Juventus Domenico Marocchino è intervenuto durante il Pentasport per parlare della sfida di domani tra i bianconeri e la Fiorentina e il momento che stanno vivendo entrambe le squadre: "Domani mi aspetto una partita stramba, un po' rocambolesca. Le cause di questa situazione che sta vivendo la Fiorentina sono dovute dal fatto che non ha più un attaccante. Difficoltà di Jovic e Cabral? Un pochettino me le aspettavo, perché il collegamento tra la squadra e la prima punta non sempre dipende dalla qualità dei due, ma da una sintonia che va oltre. Vlahovic era proprio il giocatore che ti permetteva di entrare in area con gli altri reparti e trovare uno uguale non è assolutamente facile".