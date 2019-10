Marino: “Ribery fondamentale in campo e fuori. L’Udinese è in crescita”

L’ex allenatore dell’Udinese, Pasquale Marino, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Ho sempre visto prestazioni importanti della Fiorentina, anche quando non arrivavano i risultati. L’intelligenza dei dirigenti è stata quella di far lavorare con calma Montella. La Fiorentina ha le potenzialità, soprattutto in attacco, di fare molto bene. Modulo senza centravanti? Io a Udine misi Di Natale punta centrale. La Fiorentina ha i giocatori per schierare questo modulo, ha giocatori imprevedibili. Ribery? Se un campione decide di giocare, è perché ha entusiasmo, non perché vuole prendere gli ultimi anni di stipendio. Un giocatore come lui è fondamentale in campo perché vuole sempre la palla e fuori perché può essere un esempio per i più giovani, specie nei momenti più difficili. L’Udinese? Ha tanta fisicità in difesa e a centrocampo. Col rientro di De Paul può diventare una squadra di metà classifica, penso che l’Udinese sia in crescita.