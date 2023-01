Marelli su Saponara: “Cerca di trarre in inganno l’arbitro, è simulazione”

L'ex arbitro e "voce tecnica" di Dazn in tema di Var e dintorni, Luca Marelli ha commentato così la situazione che ha visto coinvolto Riccardo Saponara: "Si parla di simulazione quando si cerca di trarre in inganno l'arbitro (Colombo n.d.r.). Il contatto con Hysaj è minimo, non c'era fallo da rigore. Il giallo per simulazione è corretto". I dubbi però, restano...