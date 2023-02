Marelli: “Rosso a Rabiot? Non ci sono gli elementi. Ed i fuorigioco…”

"Il fuorigioco di Vlahovic è un fuorigioco attivo, mentre quello di Ranieri è geografico, e diventa attivo perché partecipa all'azione, impattando sulla capacità di giocare di Locatelli. La rete di Vlahovic sarebbe stata convalidata senza il fuorigioco semiautomatico, ed anche quella di Castrovilli. Con questa tecnologia c'è una velocità ed una rilevazione molto superiore rispetto a prima, il margine di errore di questi dispositivi tecnologici è di 2 mm. Il rosso a Rabiot? Non ci sono gli elementi. Non c'erano gambe alte o velocità di impatto molto elevata. Var? Abbiamo raggiunto un alto livello. In questa stagione la media di calci di rigore assegnati è la più bassa dall'87. Questo perché è stata alzata di molto l'asticella, e noto che ora i giocatori cercano meno il contatto in area rispetto a prima".