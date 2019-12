Come di consueto, l’ex fischietto Luca Marelli, sul proprio blog, ha analizzato Fiorentina-Lecce dal punto di vista arbitrale: “Partita molto strana a Firenza per Piccinini: se, da un lato, lascia un’impressione molto positiva confermando quanto intravisto in questi primi mesi, nelle aree di rigore è incorso in almeno un paio di errori. Non è però assistito da Calvarese al Var. Al 12′ Caceres reclama un rigore a seguito di un contatto con Calderoni: qualcosa è successo. La maglia strappata di Caceres è conseguenza della clamorosa trattenuta di Calderoni ai suoi danni, a pochi metri da Piccinini che però stava guardando da un’altra parte. Il rigore è oggettivamente nettissimo, la maglia di Caceres si allunga di mezzo metro e si strappa in conseguenza della trattenuta. In questi casi il Var deve intervenire. Al minuto 69 invece il fallo su Shakhov è netto: Dalbert interviene in evidente ritardo sull’avversario ma Piccinini fischia un fallo a favore della Fiorentina: evidentemente non si è accorto del fatto che Dalbert non ha toccato il pallone ma solo travolto l’avversario”.